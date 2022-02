Arriva la cargo bike di Baobab, in agenda la prima tappa con esibizioni e freestyle

Dopo lunghi mesi segnati dal distanziamento e dalle precauzioni sanitarie, arriva Baobab a rimescolare le carte e a proporre una socialità condivisa. La prima tappa sarà sabato (19 febbraio) dalle 16 alle 18 allo Skate Park del Parco Cervi. Esibizioni live Rm25 Studio e freestyle saluteranno la comparsa dell’oasi viaggiante. Baobab (Culture in movimento) è un progetto rivolto agli adolescenti patrocinato dal Comune di Rimini e messo in campo dalle associazioni Rigas Gruppo di Acquisto Solidale di Rimini, Isur Istituto di Scienze dell’Uomo e il Centro Giovani Rm25 gestito dall’Associazione S. Zavatta.

Si tratta di una cargo bike elettrica, fornita di un “bagagliaio” contenente materiali minimi per accendere la creatività: fumetti, colori, una piccola consolle, ma anche tanto altro, secondo uno schema di offerta culturale flessibile e attraente. L’idea è di affiancare esperienze già in essere di educativa di strada con proposte adattabili alle richieste e alle esigenze dei ragazzi che si avvicineranno, Gli animatori saranno due educatori professionisti, Federico e Giulia, esperti nel relazionarsi con i giovanissimi. Condurranno il presidio ambulante di Baobab dove sarà necessaria e accolta la sua presenza, in piazze, campi e parchi.

“E’ necessario incoraggiare i contatti sociali, favorendo i luoghi all’aperto, i rapporti non strutturati, le relazioni spontanee - dice Valerio Minicucci, coordinatore del Centro Giovani Rm25 -. Il lungo anno passato in cui non ci si poteva incontrare, aggregare e utilizzare in presenza le risorse del territorio, potrebbe aver lasciato delle cicatrici nei giovani, e soprattutto delle oggettive difficoltà relazionali".