A sorpresa arriva il Carnevalebus, i bambini accompagnati a scuola dai genitori in maschera

A Riccione il pedibus della scuola Riccione Paese diventa in maschera. In occasione del carnevale, il pedibus della scuola Riccione Paese, vale a dire l’iniziativa organizzata dai genitori che permette di accompagnare a piedi i bambini a scuola creando una sorta di autobus umano con capolinea, orari e percorsi prestabiliti, si è mascherato per la gioia dei bambini e degli accompagnatori.

"Si tratta - affermano i genitori - di un modo per rendere i bambini partecipi di una festa e di un mondo, quello del Carnevale, che deve rimanere un momento magico e di divertimento. Si tratta della prima iniziativa di questo genere alla scuola Riccione Paese ma, a giudicare dalla felicità dei bambini e genitori, nonché dalla curiosità suscitata negli adulti incrociati lungo il percorso, è auspicabile se ne ripetano anche altre in futuro".