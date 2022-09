Arriva il conto per i componenti delle baby gang, il Questore firma 22 fogli di via

Mano pesante del Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, nei confronti dei componenti delle baby gang che durante l'estate hanno commesso diverse rapine tra il capoluogo e Riccione. Sono infatti 22 i fogli di via firmati dal dirigente della Polizia di Stato nei confronti di altrettanti magrebini quasi tutti neo 18enni residenti nei comuni dell'hinterland milanese e lungo la via Emilia. Del gruppo di giovani che non potranno più mettere piede in Riviera per i prossimi 3 anni, una metà è stata protagonista di reati commessi a Rimini mentre l'altra nella Perla Verde. Per quanto riguarda il capoluogo, le indagini sono state svolte dalla Divisione Anticrimine della polizia di Stato mentre a Riccione ha operato la Compagnia dei carabinieri.