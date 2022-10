Arriva la clinica mobile per controllare la salute del proprio cuore

La campagna "Tieni in forma il tuo cuore", con la clinica mobile per screening gratuiti ed educazione alla prevenzione, domani fa tappa a Rimini in Piazza Cavour. Si tratta del progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare avviato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2021 e giunto alla seconda edizione. Dalle 10 alle 18, dunque, medici e infermieri dell'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Infermi di Rimini faranno diversi tipi di check-up gratuiti che non necessitano di prenotazione. Nella clinica mobile per esempio si farà la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi) e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e valutare la carta del rischio dell'utente attraverso un algoritmo computerizzato. In caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio. Sarà presente anche il Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, con i suoi operatori sanitari per promuovere le buone pratiche su attività fisica, corretta alimentazione, stop al fumo e per rispondere alle domande dei cittadini sugli stili di vita sani che aiutano a mantenere in buona salute il sistema cardiovascolare. Ci saranno infine Riminicuore e la Lilt, i soci e volontari di Ascor e Croce Blu, la Uisp e i gruppi di cammino "CamminAvis" e "la Pedivella". Tutte le informazioni sul sito della Regione: