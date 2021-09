Arriva la Nove Colli, strade chiuse e modifiche alla viabilità nel comune di Santarcangelo

Domenica la gara ciclistica internazionale “Gran Fondo Nove Colli” transiterà anche da Santarcangelo, nella frazione di Montalbano: per consentire il passaggio dei ciclisti sono previste modifiche alla viabilità dalle ore 7,45 alle ore 13,30 circa lungo la SP11 “Sogliano”.



In dettaglio, in via Sogliano – tratto santarcangiolese della Strada Provinciale 11, che attraversa la frazione di Montalbano – verrà istituito il senso unico di marcia in direzione monte-mare (ovvero dal confine con il Comune di Borghi a quello con Savignano) dalle ore 7,45 alle 13,30.



Al momento del passaggio dei ciclisti – intorno alle ore 10 e alle ore 12,15 – la circolazione dei veicoli verrà invece sospesa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia per circa un'ora, e comunque fino al termine del transito dei corridori.



Disagi alla circolazione potrebbero verificarsi anche nel pomeriggio, dal momento che il termine della manifestazione è previsto verso le ore 18. Gli orari e le chiusure, inoltre, potranno subire variazioni alla luce delle comunicazioni ricevute in tempo reale dal coordinamento gara.