Arriva la MotoGp, la Polizia locale incontra i residenti per distribuire i pass e dare info sulla viabilità

È partito il conto alla rovescia per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit dall’8 al 10 settembre. L’imponente macchina organizzativa è già al lavoro e riguarda anche il complesso capitolo legato alla viabilità. Alla viabilità sono dedicati tre momenti che la Polizia locale ha organizzato presso il Centro di Quartiere Santa Monica, in via Puccini n. 54. Il primo è in programma sabato 26 agosto: un funzionario della Polizia locale sarà a disposizione dalle 9,30 alle 14,30 per distribuire i pass ai residenti della frazione che dovessero averne necessità e per fornire informazioni. Lo stesso accadrà mercoledì 30 agosto, dalle 14 alle 18 e poi di nuovo sabato 2 settembre, dalle 9,30 alle 14,30. Per ritirare i pass auto bisognerà essere in possesso della carta di circolazione del veicolo e di un documento di identità.

Per i residenti che non potranno recarsi al Centro di Quartiere nelle tre giornate, sarà comunque possibile ritirare il pass presso il Comando di Polizia Locale.