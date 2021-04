Arriva online la X edizione del Premio per la Traduzione San Pellegrino

L’appuntamento è ormai una tradizione per ragazze ragazzi della scuola secondaria di secondo grado di Emilia Romagna, Marche e della Repubblica di San Marino. Si rinnova l’appuntamento, decima edizione, con il Premio per la Traduzione promosso e realizzato dalla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica (SSML) San Pellegrino di Rimini. Un evento da sempre seguito con piena partecipazioni dagli studenti. In 10 anni più di 2.500 partecipanti.

L’edizione 2021 si svolgerà on line il prossimo 23 aprile (dalle ore 15.15 alle ore 18.15). Il numero massimo di iscritti è di 300 studenti (modulo on line https://ssml.fusp.it/progetti-e-concorsi.html). Ogni candidato può iscriversi a una sola prova. La sfida è affrontare la traduzione di un testo giornalistico dalla lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo) all’italiano, rendendolo il più possibile fruibile per un lettore del nostro Paese. Per farlo ogni partecipante può utilizzare dizionari cartacei e digitali bilingui e monolingui, della lingua italiana e dei sinonimi e contrari. Mentre, per mantenere l’anonimato della valutazione, in nessun modo e forma dovrà comparire cognome nome del partecipante al concorso.

Le traduzioni saranno valutate da una commissione di docenti universitari, e per ciascuna lingua sarà assegnato al primo classificato un premio di 500 €, messo a disposizione dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino (Fusp). Il secondo e terzo riceveranno un dizionario offerto dalle case editrici DeAgostini, Hoepli e Oxford University Press. Infine chi si collocherà dal quarto all’ottavo posto otterrà un codice per la consultazione dei dizionari digitali Zanichelli.