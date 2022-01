Arriva Riccione Wawe, la colonna sonora della Perla Verde in filodiffusione nella città

Per due mesi la città di Riccione si trasforma in una grande camera d’ascolto, uno spazio musicale a cielo aperto con le onde sonore di due playlist curate dai musicisti riccionesi Onorino Tiburzi e Massimiliano Rocchetta. Venerdì 28 gennaio partirà Riccione Wave, la playlist del mare, una lunga colonna sonora in filodiffusione che avvolgerà nei mesi di febbraio e marzo viali e spiagge di Riccione, dall’Alba all’Abissinia, da Riccione Paese al lungomare, da viale Dante a viale Ceccarini. Due inedite selezioni musicali saranno la colonna sonora di Riccione in questo periodo invernale in attesa della bella stagione e racconteranno, allo stesso tempo, l’esperienza professionale e la poetica dei due musicisti. Da venerdì 28 gennaio a lunedì 28 febbraio Riccione Wave si accende quindi con la playlist del mare realizzata da Onorino Tiburzi, una selezione scandita dagli ascolti e dalle influenze musicali del musicista riccionese, una traccia articolata che attraversa diversi generi musicali, spazia dal pop al rock, dal blues al jazz, dallo swing al fusion, e che riprende anche l’originale percorso del compositore attraverso brani di artisti con cui ha collaborato nell’arco della sua lunga e straordinaria carriera.

A seguire da martedì 1 a giovedì 31 marzo Riccione sarà avvolta dalle atmosfere musicali selezionate dal compositore, arrangiatore e pianista Massimiliano Rocchetta. Le playlist del mare saranno trasmesse in filodiffusione a Riccione tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 e saranno pubblicate sul canale Spotify di Riccione Teatro per tutti coloro che vogliono ascoltare, anche da lontano, i suoni della città. Ad affiancare la nuova colonna sonora riccionese il progetto grafico a cura dello Studio Luca Sarti in collaborazione con Inserire Floppino attraverso una rielaborazione dell’immaginario delle cartoline di annata. Rileggendo con sguardo contemporaneo l’iconografia popolare della Riviera adriatica vengono proposte immagini che riportano ai mesi estivi, al calore del sole e al vociare delle spiagge affollate. Riccione Wave è un progetto curato e promosso da assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Riccione Teatro.

“Anche in questi mesi scanditi dall’andamento della pandemia non ci fermiamo, ma al contrario rilanciamo progetti e iniziative culturali in grado di rendere Riccione sempre unica, originale e al passo con le aspettative nutrite verso essa da cittadini e turisti. Con Riccione Wave - dichiara l’assessore al Turismo Cultura Eventi, Stefano Caldari - inneschiamo collaborazioni virtuose con apprezzati musicisti del territorio coinvolgendo allo stesso tempo la città intera con una trama musicale di qualità per accompagnare i riccionesi nelle loro passeggiate durante le ore del giorno. La città reagisce e l’amministrazione e al suo fianco, abbiamo talenti eccezionali come i musicisti Tiburzi e Rocchetta che avvolgeranno in questi mesi la città in una inedita cartografia sonora. La programmazione culturale, così come quella prettamente turistica in vista dei prossimi mesi, è in continua elaborazione, frutto delle straordinarie sinergie divenute nel tempo quasi spontanee con associazioni e artisti della città coinvolti dal settore Turismo in maniera attiva e sempre in una logica di partecipazione alla programmazione culturale della città”.