Arrivano gli hooligans, stop alla vendita di bevande nei contenitori di vetro

In occasione della sfida di calcio tra San Marino e Inghilterra valevole per le qualificazioni ai mondiali 2022 e in programma lunedì 15 novembre allo stadio di Serravalle, la Questura di Rimini ha evidenziato la necessità di intensificare le misure di vigilanza e sicurezza attraverso l’adozione di una specifica ordinanza di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro.

Il divieto sarà valido dalle 12 di sabato 13 novembre 2021 alle ore 12 di martedì 16 novembre e riguarda l’area a mare compresa tra via Destra del Porto, via Savonarola, via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Flaminia, SS 16 (via Flaminia), via Cavalieri di Vittorio Veneto. Nello specifico il provvedimento vieta a chiunque, in qualsiasi forma e compresi i distributori automatici, di vendere per asporto bevande che siano contenute in recipienti di vetro.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta e di somministrare e di consentire il consumo delle bevande di vetro all’interno dei pubblici esercizi e delle loro pertinenze (dehors).