Dopo anni d'attesa è arrivato il momento storico, nell'ex sede del municipio conclusa la Casa della Cultura

A San Giovanni in Marignano si conclude il percorso di rigenerazione urbana che ha consegnato nuovi spazi al paese nel suo centro storico. Dopo alcuni anni dall’inizio dei lavori sono finalmente pronti per l’inaugurazione i nuovi spazi: dall'attraversamento di via Roma, al parchetto della Biblioteca comunale, via Macello, la strada che conduce al centro giovani, lo stralcio del percorso delle mura malatestiane dal Teatro A. Massari al Palazzo Corbucci e fino all'alveo Ventena, nonché il completamento di via Largo Fosso del Pallone. L’intervento più significativo è sicuramente quello relativo all’ex sede comunale, ora Casa della Cultura e sede delle Informazioni Turistiche.

Il progetto

Il progetto, risultato vincitore del bando in attuazione della L.R. n. 24/2017 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, è finalizzato a promuovere misure a supporto di strategie di rigenerazione urbana e territoriale, in un intervento complessivo pari ad 1 milione di euro, del quale il 70% della spesa complessiva, pari a 700.000 euro, è finanziato dalla Regione Emilia Romagna. L’obiettivo dell’intervento era quello di rendere più attraente e fruibile il centro storico, sia a livello turistico-culturale che commerciale, permettendo l'uso di nuovi spazi e valorizzando la socialità, anche in risposta alle tante proposte e iniziative del tessuto sociale marignanese, promuovendone la specificità sociale, storica e culturale.

La mostra

Il primo risultato è già stato verificato in occasione de “la Notte delle Streghe” 2022 quando sono stati utilizzati gli spazi, ancora in fase di sistemazione, del parco della Biblioteca comunale e la nuova Piazzetta di Via Fosso del Pallone, entrambi adattissimi per ospitare rispettivamente l’area bambini e una arena spettacoli estiva che anche quest’anno sarà attiva da maggio a settembre con un programma di eventi già ricchissimo che sarà presto presentato. Un altro importante risultato è la mostra “Alberi partiture del cuore” che verrà ospitata presso la Casa della Cultura dal 14 al 28 maggio. L’iniziativa, a cura di Immaginante e di Formula Servizi alle Persone si realizza come proposta distrettuale, didattica, sociale e culturale e si configura come un’iniziativa mai svolta prima nel territorio.

La mostra animata Alberi Partiture del cuore, dedicata ai bambini e alle bambine dai due ai dieci anni, costituisce la dodicesima edizione di ArteBambiniCervia. È una mostra gioco per ri-scoprire la natura attraverso la poesia dell’arte, per amare questi giganti buoni e generosi, componenti fondamentali dell’ecosistema. Un’esposizione interattiva, dove si passa da suggestioni multimediali a esperienze sensoriali, un’immersione nei boschi di Monet, Van Gogh, Mondrian, Klimt, Magritte, Hockney… per ascoltare partiture di colori e suoni, annusando resine e foglie, accarezzando con gli occhi chiome magiche. Il percorso comprende spazi-laboratorio per creare gioielli arborei e cartoline. Installazioni di Alessio Caruso, Giulia Guerra, Arianna Sedioli, Cristina Sedioli, in collaborazione con Marilena Benini e Irene Penazzi.

L'inaugurazione

I nuovi spazi verranno ufficialmente inaugurati alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini nella mattinata di sabato (20 maggio), in collaborazione con diverse realtà marignanesi che valorizzeranno l'inizio di nuove preziose opportunità per San Giovanni e i suoi cittadini. L’appuntamento è dunque per sabato 20 maggio dalle ore 10.30 per una importante mattinata di condivisione e incontro, ma anche promozione dei nuovi spazi a disposizione della comunità marignanese. Nella serata del 20 maggio è poi in programma RespirArte, la seconda edizione di un evento a cura di Aps Pro loco, che animerà i vicoli del centro con artisti in opera dal vivo accompagnati da musicisti e performer.

"Un momento per noi importante"

Afferma l’amministrazione comunale: “Siamo di fronte a uno dei momenti più importanti di questi ultimi anni. Restituiremo spazi rigenerati alla nostra comunità e la più grande portata della rigenerazione risiede proprio nel come saranno utilizzati i nuovi spazi. Essi saranno un volano per incontri, laboratori, eventi e tutte le esperienze di condivisione che accresceranno la cultura sociale, cioè un sapere ampio che aiuti i cittadini a crescere, a creare un senso di appartenenza e realizzazione. Siamo convinti che le realtà e i cittadini marignanesi sapranno cogliere la portata di questa nuova opportunità. Per questo aspettiamo tutta la comunità a vedere gli spazi, ma anche a gioire insieme di questo importante traguardo”.