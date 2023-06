Un arsenale di fucili rubati spunta sul greto del fiume Conca

Una scoperta incredibile quella fatta dai carabinieri della Stazione di Morciano di Romagna che, nella mattinata del 12 giugno, hanno rinvenuto e sequestrato 9 fucili da caccia abbandonati in un canale di scolo del fiume Conca. A segnalare ai militari dell'Arma qualcosa di strano era stato un ciclista che, in sella alla due ruote, stava pedalando in località Pian Ventena. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, insieme a una squadra dei vigili del fuoco, è riuscita ad estrarre dal condotto le armi alcune conservate in buste di plastica oramai deteriorate e altre all'interno delle loro custodie. I fucili, completamente ricoperti di fango, presentavano ancora i numeri di serie leggibili e attraverso le matricole si è risaliti a un furto in abitazione commesso a Faenza nel 2018. Le pessime condizioni nelle quali sono state ritrovate le armi fa ipotizzare agli inquirenti che si trovassero nel canale da lunghissimo tempo.