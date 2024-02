Articoli per il carnevale pericolosi, scattano i sequestri della Guardia di Finanza

Operazione "Carnevale sicuro" della Guardia di Finanza di Rimini che, in occasione dei festeggiamenti, ha messo sotto la lente d'ingrandimento gli articoli sugli scaffali dei negozi individuando oltre 15mila pezzi non a norma e potenzialmente pericolosi per gli acquirenti. A finire nei guai, in particolare, sono state 3 attività gestite da cittadini cinesi che avevano messo in vendita costumi, maschere e cappelli tutti privi delle indicazioni di conformità mettendo a rischio soprattutto la salute dei più piccoli. Secondo i militari delle Fiamme Gialle il valore della merce messa sotto sigilli si aggira sui 37mila euro e, per i tre imprenditori, è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio. In questi casi il Codice del Consumo prevede una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di circa 26 mila euro.