Artigiano dello spaccio, vendeva cocaina a prezzi stracciati

Ufficialmente era un "artigiano" ma, in realtà, era un pusher emergente nel mercato dello spaccio di Misano Adriatico tanto che per promuovere la sua "merce" offriva microdosi di cocaina a prezzi stracciati. A mettere la parola fine all'attività di un albanese 29enne sono stati i carabinieri della Stazione di Misano Adriatico che lo hanno arrestato al termine di una serie di indagni. Gli inquirenti dell'Arma, infatti, avevano iniziato a tenere d'occhio lo straniero che, già noto alle forze dell'ordine, era sospettato di gestire una piccola ma fiorente attività. Nel pomeriggio di sabato lo hanno quindi fermato per un controllo e, dalla perqusizione personale, sono spuntati 20 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni. Anche l'appartamento del 29enne è stato controllato sono emersi altri 16 grammi della stessa sostanza, oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi. Secondo gli inquirenti, che hanno rinvenuto anche 60 euro in contati ritenuti il provento dello spaccio, l'albanese offriva microdosi dello stupefacente a partire da 10 euro l'una. Portato in caserma e dichiarato in arresto, il pusher sarà processato per direttissima lunedì mattina.