Gli artisti della sabbia all’opera con gli ultimi dettagli, tanti curiosi osservano il presepe al porto

Accanto alla passeggiata sospesa sulla duna che dal 2 dicembre si è trasforma in una straordinaria mostra collettiva illuminata che celebra il mare d’inverno (“L’altra stagione”, dal bagno 1 al 63), è ormai quasi tutto pronto per l’inaugurazione del Villaggio di Natale al porto di Rimini. Sabato 2 dicembre sono stati tantissimi i curiosi che hanno preso parte al work in progress del Presepe di Sabbia di Marina Centro che è ritornato sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich insieme al tradizionale mercatino di artigianato con prodotti natalizi.

Davanti a un flusso incessante di visitatori, molti arrivati in pullman da fuori Rimini, gli artisti della sabbia hanno realizzato gli ultimi dettagli della Natività che si rifà alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti e gruppi scultorei alti fino a 3 metri e mezzo, con tanti personaggi, artigiani e negozianti, che vivono le piazze e le strade piene di gente festosa aspettando la buona novella.

L’inaugurazione ufficiale del presepe e del Villaggio Natalizio con pista di ghiaccio, mercatino e circo spettacoli per bambini, è prevista venerdì 8 dicembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, mentre la benedizione del presepe sarà impartita dal Vescovo Nicolò Anselmi domenica 10 dicembre intorno alle ore 15.

Il presepe si inserisce all’interno dell’Ice Village, un villaggio natalizio tutto al coperto, che si estende su un'area di 3mila metri circa, andando da Piazzale Boscovich alla spiaggia libera antistante, e che oltre al Presepe di sabbia e al mercatino, include una pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’Happy Circus, il tendone colorato degli spettacoli per bambini e adulti, che qui potranno trascorrere pomeriggi di divertimento godendo di una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento, in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno.