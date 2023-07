Le arzdore fanno capolino con i mattarelli al casello dell'autostrada, distribuite 72 mila piadine

La piadina romagnola batte tutti i record. Con le 20 mila confezioni di “Meraviglie di piadina” regalate domenica (30 luglio) al casello autostradale di Riccione a chi rientrava a casa dopo le vacanze, sono in totale circa 72mila i souvenir di piadina distribuiti nelle cinque domeniche di luglio come invito a tornare presto in Romagna. Lo scorso anno, prima edizione della gustosa iniziativa promossa da Riccione Piadina, erano state regalate 55.000 confezioni.

L'edizione 2023 si è conclusa con il botto e con la partecipazione straordinaria delle “arzdore” di Piadina Experience, il primo museo dedicato alla regina delle specialità romagnole, che mattarelli alla mano hanno salutato i vacanzieri conquistandoli con la loro genuina simpatia. Fra musica, palloni gonfiabili e migliaia di assaggi di piadina con la Nutella (perché la piadina è buona con tutto), la risposta dei turisti di ritorno a casa è stata divertita ed entusiasta, anche sui social, con centinaia di foto e commenti. “Grazie dell'accoglienza!”, “Ne valeva la pena di venire in Romagna”, “Siete unici”.

Grande curiosità anche per Piadina Experience, inaugurato lo scorso anno a San Giovanni in Marignano. Un affascinante viaggio multimediale e interattivo nel tempo, dal Neolitico ai giorni nostri, alla scoperta della storia del pane azzimo e del suo trasformarsi attraverso culture, geografie, tradizioni e secoli differenti. E naturalmente si può sperimentare “mani in pasta” al fianco delle arzdore la preparazione di una fragrante piadina romagnola.