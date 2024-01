Asfaltature, già completate quelle in via Bionda e San Bartolo, a breve anche in via Bargellona

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di asfaltatura di alcuni tratti delle vie Bionda e San Bartolo, mentre sono ancora in corso i lavori in via Bargellona: le tre strade sono state individuate tra quelle maggiormente ammalorate nell’ambito dell’accordo per lavori di compensazione da parte di Hera.



In via Bionda, a Canonica, il nuovo manto stradale e la segnaletica orizzontale sono stati realizzati nel tratto compreso tra le vie Beccarina e Teodorani, mentre via San Bartolo a Sant’Agata è stata rinnovata nel tratto compreso tra le vie Giovannone e Berti.



È invece in via di conclusione l’asfaltatura di via Bargellona a San Vito – interessata per l’intero tracciato – dove la nuova segnaletica orizzontale sarà realizzata una volta completato l’intervento di rinnovamento del manto stradale.