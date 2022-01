Asfalto ghiacciato, il pulmino scolastico finisce fuori strada

Momenti di apprensione, nella prima mattianta di giovedì, per un pulmino scolastico con alcuni bambini a bordo uscito di strada a causa dell'asfalto ghiacciato. La disavventura è avvenuta a Cerasolo, frazione di Coriano, dove il guidatore ha perso il controllo. Nessun problema per i passeggeri che, però, hanno dovuto attendere l'arrivo del carro attrezzi che ha provveduto a riportare il mezzo in carreggiata. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.