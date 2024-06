Nuovi posti negli asili nido, arriva un finanziamento per Coriano e Misano Adriatico

“Sono sei i comuni romagnoli che hanno ottenuto finanziamenti nell’ambito del ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ previsto dal ministero dell’Istruzione e del merito, guidato dal ministro Giuseppe Valditara. Si tratta di Cervia (Ra), Coriano e Misano Adriatico (Rn), Predappio, Roncofreddo e Savignano sul Rubicone (FC). L’obiettivo del Piano è creare nuovi posti negli asili nido per incrementare l’offerta educativa fino dalla prima infanzia e contestualmente offrire un aiuto concreto ai nuclei famigliari sia per facilitare la conciliazione dei tempi tra vita famigliare e lavorativa sia per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che cita i ‘numeri’ che riguardano l’intera regione Emilia-Romagna dove, in totale, saranno creati 463 nuovi posti con un finanziamento complessivo di 10 milioni e 820.000 euro.

Per quanto riguarda la sola Romagna - ricorda Morrone - i posti saranno 195 con un finanziamento di 4 milioni e 564.000 euro: a Cervia sono destinati 1 milione e 152.000 euro per 48 posti; a Coriano 1 milione e 8 mila euro per 42 posti; a Misano Adriatico 864.000 euro per 36 posti; a Predappio 480.000 euro per 20 posti così come per Roncofreddo; infine a Savignano sul Rubicone arriveranno 580.000 euro per 29 posti.

“Questo nuovo Piano asili che raggiunge la cifra totale di 734,9 milioni di euro è stato finanziato anche con risorse nazionali oltre che del Pnrr, come ha ribadito il ministro Valditara, consentendo un’aggiunta di nuovi posti che ci pone fra i primi paesi in Europa e che dimostra quanto sia centrale per il Governo e in particolare per la Lega non solo migliorare e ampliare i servizi per la prima infanzia ma anche incrementare la qualità dell’intero sistema scolastico”.