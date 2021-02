Asilo, aperte le iscrizioni al nido comunale con gli open day per le famiglie

Sono aperte le iscrizioni al servizio Nido comunale di San Giovanni in Marignano: giovedì 11 febbraio dalle 16.30 alle 18 e sabato 20 febbraio dalle 10 alle 12 sono previsti gli open day per le famiglie per conoscere la struttura. Il Nido d’Infanzia “Pollicino”, che si trova in via Paradiso, è stato inaugurato nel 1978 per volontà dell’Amministrazione comunale con l’intento di supportare le famiglie e creare e diffondere la cultura dell’infanzia nel territorio.

La struttura, in gestione comunale fino al 1994, è stata affidata in convenzione dal 1994 al 2018 da Acquarello soc. coop. Successivamente la cooperativa è entrata a fare parte di Formula Servizi alle Persone, che ha attualmente in gestione il Servizio. Il Nido accoglie bambini da 10 a 36 mesi suddivisi in tre sezioni con un’apertura dal lunedì al venerdì. Il servizio è attivo da settembre a giugno, con possibilità di prolungamento per luglio e agosto.

Grazie alla manovra “Al Nido con la Regione” esiste anche una calmierazione delle rette in base all’Isee, oltre alle tariffe differenziate già previste dal Comune. Il Nido è un servizio educativo che concorre con le famiglie alla crescita ed alla formazione dei bambini. Il servizio è finalizzato ad incentivare la socializzazione, lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino, nel rispetto dei ritmi dello sviluppo e in piena collaborazione con la famiglia. La partecipazione delle famiglie è infatti molto importante per condividere le esperienze quotidiane. I progetti che ogni anno vengono svolti riguardano in particolare l’importanza della lettura e della narrazione dal punto di vista emotivo, cognitivo, affettivo per i bambini stessi e per la relazione adulto bambino, e il tema della natura, esplicato con esperienze all’aria aperta, come osservare le trasformazioni delle piante e piccoli animali, prendersi cura, conoscere il ciclo di vita, le stagioni, sperimentare il proprio corpo nel movimento.

I servizi

Dall’ultima riorganizzazione del servizio, i genitori possono scegliere diverse opzioni di accesso nella massima flessibilità: servizio full time con orario 7.30-16.00 con pranzo; servizio tempo ridotto con orario 8.00-12.00 oppure 13.00-17.00, senza pasto; servizio part time verticale tempo pieno con orario full time con pasto per 3 giorni a settimana; servizio part time verticale a tempo con orario 8.00-12.00 o 13.00-17.00 senza pasto per 3 giorni a settimana. Il pranzo è preparato nella cucina interna secondo il menù dell’Ausl.

Dal 2010 è inoltre anche attivo lo spazio il “Mignolino”, un servizio integrativo pomeridiano per dare opportunità di gioco e socializzazione anche ai bambini non iscritti, accompagnati da un adulto di riferimento. Grazie alle nuove opportunità, rispetto al 2019 si è assistito nel 2020 ad un incremento di più del 20 per cento delle richieste, passando da 42 a 54 iscritti. Un’analisi approfondita della scelta oraria delle famiglie mostra un evidente aumento dell’adesione a formule orarie flessibili, come la frequenza a tempo pieno o ridotto per soli 3 giorni a settimana. Quest’ultima è stata scelta da quasi il 25 % dei genitori.

“Con la nuova organizzazione- sottolinea l’Amministrazione marignanese- ogni famiglia può scegliere un servizio su misura, legato ai propri ritmi lavorativi, ma anche alla propria situazione familiare. Anche i costi per l’accesso sono calmierati grazie al sostegno regionale ed all’attenzione alle tariffe da parte dell’Amministrazione. Rinnovare i servizi accompagnando i cambiamenti economici e sociali risulta fondamentale affinchè i cittadini possano godere il più possibile delle opportunità che gli Enti pubblici hanno il dovere di creare. Il Nido è un servizio di riconosciuto valore per le famiglie marignanesi, che abbiamo la ferma intenzione di mantenere. L'Amministrazione è per questo costantemente al lavoro, insieme al gestore del servizio, così da potenziare ed efficientare gli spazi esistenti. Nell’ultimo anno, con il progetto Graffiti abbiamo valorizzato l’ingresso della struttura e a breve verrà attuato il Bilancio Partecipativo, che si esplicherà con l’acquisto di arredi esterni per il giardino”.

Sono aperte le iscrizioni: Nido d’Infanzia, servizio estivo – scadenza 5 marzo 2021; Nido d’Infanzia a.s. 2021/2022 – scadenza 5 marzo 2021; servizi scolastici (trasporto, pre e post scuola e refezione) scadenza 31 luglio 2021.

Le domande dovranno essere inoltrate tramite portale: sangiovanniinmarignano.ecivis.it

Giovedì 11 febbraio dalle 16.30 alle 18 e sabato 20 febbraio dalle 10 alle 12 sono previsti gli open day per le famiglie per conoscere la struttura. Nel rispetto della normativa Covdi-19 l’accesso è consentito ad un solo familiare e previa prenotazione telefonica al numero 0541.955402