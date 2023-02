Dopo il caso dell'asilo aziendale Ausl, il Comune riapre i termini per le iscrizioni ai nidi pubblici

L’amministrazione ha deciso di prorogare al 13 marzo 2023 la scadenza del bando per le iscrizioni ai nidi ed alle scuole d’infanzia comunali, inizialmente fissata al 24 febbraio. La scelta è stata adottata a seguito delle modifiche recentemente intervenute nella gestione del Nido Aziendale “Belnido” dell’Ausl della Romagna, che ha spinto sia le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano attualmente la struttura, sia la stessa direzione dell’Ausl della Romagna, a chiedere al Comune di Rimini un allungamento dei tempi per consentire ai genitori di poter presentare la domanda per le strutture comunali. Richiesta che l’amministrazione ha ritenuto di accogliere, decidendo di fissare la nuova scadenza del bando al 13 marzo.