Asilo nido: dal prossimo anno gratuito per il 70% delle famiglie di Rimini

E' stato uno dei cavalli di battaglia durante la campagna elettorale. Asili nido gratis per le famiglie riminesi. E l'obiettivo è praticamente raggiunto: ad annunciarlo il vicesindaco e assessore alle Politiche per l'educazione Chiara Bellini. Dal prossimo anno è prevista l’introduzione della gratuità del nido per le famiglie con redditi medio bassi, e cioè con un ISEE sotto i 26 mila euro. Secondo le prime stime saranno interessati circa il 70% complessivo degli utenti. Il piano vale su base triennale e se per il primo anno l'investimento sarà coperto attraverso fondi regionali e ministeriali, per i successivi due anni scolastici l'amministrazione investirà 300 mila euro.

La misura sarà attivata a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e sarà ufficializzata con la prossima apertura delle iscrizioni. Per i nidi comunali in gestione diretta e per i nidi affidati in convenzione (in gestione all’ASP Valloni Marecchia) è previsto l’azzeramento della retta mensile al di sotto di una determinata soglia ISEE, per poi applicare una riduzione progressiva a seconda della fascia di Isee in cui si rientra anche per le altre famiglie. La riduzione delle rette riguarda anche i nidi privati autorizzati presenti sul territorio comunale: il Comune stanzierà risorse per l’applicazione di consistenti riduzioni anche per le famiglie che sceglieranno questi servizi.

Per il vicesindaco Chiara Bellini si tratta di un risultato rilevante: “E' un obiettivo raggiunto grazie al gioco di squadra, ringrazio per questo l'amministrazione e gli uffici impegnati per portare a termine una manovra che mi piace definire coraggiosa e di sistema. Le ricadute non saranno solo in tema di asili nido ma anche per quanto concerne le politiche legate alle pari opportunità”.