L'Asp Valloni: "Con la vendita di Palazzo Valloni sistemeremo altri immobili e sostegno agli anziani"

Stefano Vitali, presidente della Asp Valloni Marecchia, interviene a seguito dell'annuncio della vendita al Comune di Rimini di Palazzo Valloni. “Vorrei pubblicamente ringraziare il sindaco Jamil Sadegholvaad, tutta la giunta del Comune di Rimini e in particolare gli assessori Magrini e Gianfreda per aver sostenuto e portato avanti quello che considero un passo fondamentale per ridare vigore ad una delle più antiche istituzioni del territorio, che ancora oggi, a 180 anni dalla sua fondazione, è in grado di offrire servizi di assistenza di qualità. Un ringraziamento dovuto per aver reso possibile un’operazione sulla quale si ragionava da tempo e che va incontro alle esigenze che sono comuni alle Asp di tutta la regione, alle prese con bilanci difficili da far quadrare a fronte di una mole crescente di servizi e di costi da sostenere".

"La vendita di Palazzo Valloni non servirà come si può semplicisticamente pensare, a ‘sanare il bilancio’, ma ci metterà nelle condizioni di intervenire sul patrimonio immobiliare di proprietà dell’Asp, aumentandone di valore e funzionalità. Penso in primo luogo all’efficientamento energetico dell’immobile di via di Mezzo o alla riqualificazione di Palazzo Palloni in Corso d’Augusto. Risorse che ci permetteranno di dare seguito anche a progetti di potenziamento dei servizi a Santarcangelo, andando ad aumentare i posti letto destinati agli anziani e attraverso la realizzazione di un nuovo centro diurno. Saremo quindi nelle condizioni di essere autosufficienti per poter proseguire nel consolidamento della rete di servizi, ampliando la possibilità di accoglienza. Credo che l’Asp in quanto azienda pubblica, oggi più che mai possa svolgere un ruolo fondamentale quale braccio operativo dei Comuni per tutti i servizi sensibili per la popolazione”.