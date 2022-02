Aspetta la pausa pranzo degli operai per rubare materiale edile

E' andata male a un 43enne che, nella giornata di lunedì, ha cercato di rubare del materiale edile. Il malvivente ha atteso che gli operai andassero a mangiare in un ristorante di Misano per poi salire a bordo del furgone lasciato incustodito nel parcheggio. Qui ha iniziato a frugare in un cassone dove erano riposti gli attrezzi ma le sue manovre non sono passate inosservate ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. I militari dell'Arma hanno arrestato il 43enne prima che questi potesse fuggire con una refurtiva del valore di 400 euro. Difeso dall'avvocato Thomas Russo, il malvivente è stato processato per direttissima martedì mattina col giudice che ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza.