Aspettando Ferragosto, il punto di VisitRimini: "Riempimento camere all'80% e settembre sarà positivo"

Rimini si prepara ad affrontare la settimana che porterà al Ferragosto. Lo scorso fine settimana si è concluso con una serie di eventi di richiamo in città e sul lungomare. Da una parte ha incanto la magia di Alice che ha regalato emozioni a circa 6.500 persone radunate in piazza Malatesta, con lunghissime file davanti al Teatro Galli e al Fellini Museum nella serata di sabato. Dall’altra più di 3500 giovani e giovanissimi attirati in piazzale Fellini dall’appuntamento con le web star delle nuove generazioni, con i videomaker e con gli acclamatissimi youtuber nei live show presentati da Andrea Prada. E ancora i 20mila calici nelle prime due serate di P.assaggi di vino e i 15mila che hanno sfilato sul lungomare per il Rimini Summer Pride. La fotografia del weekend appena trascorso ha visto il cuore del centro storico e quello di Marina Centro riempirsi di pubblico e di eventi per dare il via nel migliore dei modi alla settimana clou dell’estate, quella che porta dritto verso il Ferragosto.

Ma come procedono le prenotazioni in vista dei prossimi giorni? Il lungo weekend che porterà al Ferragosto è ormai alle porte. Secondo gli ultimi riscontri raccolti da Visit Rimini i segnali sono incoraggianti e le aspettative turistiche per le settimane centrali di agosto sono leggermente superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “In particolare – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco - la settimana di Ferragosto è in linea con il 2022, con i 3 stelle che registrano una performance di riempimento leggermente superiore rispetto ai 4 stelle, mentre per la settimana successiva, quella che va dal 19 al 26 di agosto, il trend è di poco superiore rispetto allo scorso anno quando, si ricorda, nella settimana post ferragosto gli alberghi riminesi avevano confermato il riempimento dell’’80% delle camere: considerato che siamo all’inizio del mese e che i telefoni squillano per le tante richieste, il dato dell’occupazione può solo crescere. Anche le previsioni per settembre sono molto buone, decisamente migliori rispetto allo scorso anno”.