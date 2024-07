Aspettando la Notte Rosa, la settimana si anima con la musica di Rds e la Shopping Night

Dopo il giallo del Tour de France, Rimini entra nella settimana che vira verso il rosa del Capodanno dell’estate. Una settimana che è iniziata con la musica di Rds 100% Grandi Successi, che per nove giorni porta sul balcone di piazzale Kennedy le dirette radiofoniche e l’intrattenimento della radio partner dell’estate. Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l’appuntamento giornaliero pomeridiano e i dj set serali. Quattro gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi, che animeranno anche le serate de la Notte Rosa. In particolare, il 5 e 6 luglio si esibiranno live Eiffel 65 (venerdì 5) e Cioffi e Mara Sattei (sabato 6), per far cantare la piazza con le loro hit.

Anteprima della Notte Rosa ed evento inaugurale di Agostiniani, Cinema sotto le stelle, sarà Booliron: Hip-Hop in Riviera che mercoledì 3 luglio racconterà la storia dell’hip hop nella riviera romagnola degli anni Novanta con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Damiano Monaco e Stefano Word Serio.

Tra le mostre da non perdere quella in battigia, sulla spiaggia di Miramare che omaggia Mafalda per i 60 anni dalla nascita del personaggio e i 40 anni di Cartoon Club. Insieme alle 12 mostre della Biennale del Disegno, che quest’anno porta il titolo: "Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza", anche un programma fittissimo di eventi tra incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori, performance e visite guidate dai curatori delle mostre stesse. Oltre ai disegni esposti nelle principali sedi istituzionali, si aggiungono le mostre del Circuito Open, esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e quelle del Circuito di rete che si tengono fuori Rimini.

In attesa della notte rosa, mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di Cna Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23. E ancora gli appuntamenti Sgr Live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del castello malatestiano, e gli eventi della Serra Cento Fiori: il Bel Canto con Rimini Classica (5 luglio), il Maestro vince Tempera che dialoga con Michele Bovi (6 luglio).