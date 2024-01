Aspettando il Tour de France, il turismo si promuove nelle fiere internazionali

Dal trekking alle esperienze immersi nella natura, dai grandi eventi (la Notte Rosa), allo sport - a cominciare dal passaggio del Tour de France fino alle classiche Granfondo ed appuntamenti storici dedicati alla bicicletta - dall'enogastronomia alla cultura. E' un calendario a 360 gradi, con tante proposte e moltissime novità, quello che nel 2024 attende chi soggiornerà in Romagna.

Per raccontare e svelare a un pubblico internazionale tutte le possibilità legate alle vacanze nelle città e nei borghi romagnoli, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e gli operatori del territorio prenderanno parte, nelle prossime settimane, ad una serie di fiere di settore, in Italia e all'estero. In programma conferenze, workshop e incontri con buyer accreditati.

E' in corso i questi giorni a Stoccarda, fino al 21 gennaio, la prestigiosa Cmt, una fiera che mette al centro l'offerta legata a turismo leisure, outdoor, viaggi in auto, camper e caravan, vacanza attiva a contatto con la natura, bike, trekking, centri benessere, golf, enogastronomia. Sarà l'occasione per presentare gli eventi outdoor e gli eventi di sistema che animeranno la Romagna nel 2024, ma anche le tante iniziative collaterali che accompagneranno il passaggio del Tour de France.

Dalla Germania alla Spagna con "Fitur - International Tourism Fair", a Madrid dal 24 al 28 gennaio, uno dei più importanti eventi business to business e to consumer a livello europeo. Quest'anno la Fiera avrà come filo conduttore i temi della sostenibilità ambientale e della tecnologia. Numerose attività, workshop e conferenze saranno incentrati sulla formazione, sulla sensibilizzazione e sullo scambio di conoscenze per evidenziare l’importanza di un turismo sostenibile, in grado di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Tra gli appuntamenti di promozione più importanti, c'è inoltre la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, a Milano dal 4 al 6 febbraio. Le tre aree tematiche della manifestazione - Leisure, BeTech e Mice Village - sono pensate per mettere in risalto le proposte degli espositori, italiani ed internazionali mettendo in luce mete affascinanti, servizi innovativi, nuove proposte e opportunità. L'obiettivo è offrire una visione completa e approfondita sulle principali richieste del settore, sempre più consapevole e reattivo alle esigenze dei viaggiatori.

Un focus sul mercato di lingua tedesca, dal 14 al 18 febbraio, con la partecipazione alla F.re.e di Monaco di Baviera. Riflettori puntati su turismo balneare, sport e tempo libero, outdoor ed escursionismo, salute e benessere, bike, nautica, camper e caravan, enogastronomia. Sarà l'occasione per raccontare il passaggio del Tour de France, i contenuti delle campagne di comunicazione in lingua tedesca e i servizi di collegamento ferroviari con la Germania.