Assalto al furgone blindato, falso mezzo delle Poste Italiane usato come cavallo di Troia

Hanno utilizzato il trucco del cavallo di Troia i rapinatori che, martedì mattina, hanno assaltato un furgone blindato che stava consegnando i contanti all'ufficio postale di viale Corridoni a Riccione. I malviventi, almeno due, secondo le prime ricostruzioni sono arrivati sul posto con un Fiat Doblò in tutto simile a quelli utilizzati dalle Poste Italiane e al quale su una fiancata hanno applicato l'adesivo con il logo dell'azienda. Appostati all'interno del furgoncino parcheggiato davanti all'entrata secondaria, i rapinatori hanno quindi atteso pazientemente l'arrivo del portavalori e poco prima delle 9 sono entrati in azione. Appena le guardie giurate sono scese per consegnare i sacchi dei contanti, la banda ha spalancato le portiere del Doblò con uno dei componenti che armato di fucile automatico ha intimato ai vigilantes di consegnare il denaro. Una volta ottenuto il malloppo, i malviventi sono fuggiti a bordo di un'utilitaria mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri. Nel frattempo è partita la caccia ai fuggitivi ma, grazie anche alla fitta nebbia, i rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti dell'Arma per ricostruire con esattezza la dinamica della rapina e, allo stesso tempo, per raccogliere gli indizi lasciati dalla banda. Secondo quanto emerso, nel corso del colpo non sarebbero stati sparati colpi d'arma da fuoco e il bottino sarebbe ingente dato che proprio oggi inizia il pagamento delle pensioni. La rapina, fanno sapere da Poste Italiane, non ha pregiudicato l'operatività dell'ufficio e gli sportelli sono regolarmente attivi per tutte le operazioni.