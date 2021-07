Assalto al supermercato, i malviventi cercano di sradicare la cassaforte

A tradire i malviventi è stata la resistenza della cassaforte che ha reso vano ogni tentativo di sradicarla dalla sua sede. Tentativo di assalto al supermercato Conad Rio Agina di Misano, nella notte tra giovedì e venerdì, con la banda di ladri che ha preso di mira la cassa continua. Il colpo è andato in scena verso le 2.30 quando quattro persone, tutte col volto incappucciato, sono arrivate nel piazzale. Armate di arnesi da scasso hanno forzato una porta per poi puntare direttamente alla cassaforte cercando di sradicarla da terra. L'entrata in funzione dell'impianto d'allarme, che ha fatto accorrere la vigilanza privata e i carabinieri, ha reso vano ogni tentativo costringendo i malviventi alla fuga. Ingenti i danni alla struttura e, al momento, sono in corso le indagini dell'Arma coi militari che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza con la speranza di scoprire elementi utili per individuare la banda.