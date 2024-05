Assalto alla banca, contestato anche il sequestro di persona. I rapinatori: "Stavamo cercando un lavoro estivo"

Si è tenuto nella mattinata di venerdì l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Raffaele De Florio, per i tre malviventi che martedì mattina hanno cercato di svaligiare la filiale di Rimini del Banco di San Geminiano e San Prospero tenendo in ostaggio 5 dipendenti e 3 clienti tra cui l'addetto stampa della Prefettura. Ai rapinatori, oltre all'accusa di rapina pluriaggravata, è stato anche contestato il sequestro di persona che comporta una pena massima di 20 anni di reclusione. Il gruppo, composto da un 63enne e un 28enne di Napoli (assistiti dall'avvocato Andrea Guidi) e un 66enne di Torino (assistito dall'avvocato Enrico Graziosi) ha spiegato al magistrato di essere partito da Torino la mattina stessa per recarsi a Pescara "in cerca di un lavoro per la stagione estiva". Arrivati a Rimini intorno all'ora di pranzo, città che visitavano per la prima volta, si erano trovato davanti all'istituto di credito e "senza aver pianificato nulla" avevano deciso di rapinare la filiale.

Un colpo, quindi, che sarebbe stato messo in piedi in pochi minuti ignorando completamente di trovarsi nel cuore del centro storico e a pochi passi da Questura e caserma dei carabinieri. "Abbiamo fatto una str...ta", hanno ammesso candidamente davanti al giudice ribadendo tuttavia di non aver mai avuto intenzione di fare del male ai dipendenti e ai clienti tenuti in ostaggio. Al termine dell'udienza i legali degli indagati hanno chiesto per i loro assistiti gli arresti domiciliari in quanto, i due più anziani, avrebbero dei problemi di salute mentre il più giovane risulta essere incensurato col gip che si è riservato la decisione.

La banda improvvisata era entrata in azione poco prima delle 12 nell'istituto di via Circonvallazione Occidentale: coi volti parzialmente coperti dai cappellini e armati di coltelli, hanno minacciato quanti si trovavano all'interno della banca per costringere i cassieri a consegnare i contanti. Nel frattempo era entrato anche un altro cliente, ignaro di quanto stava accadendo, e anche lui è stato "invitato" ad aspettare che la rapina terminasse. Gli impiegati, tuttavia, erano riusciti a far scattare l'allarme che nel giro di pochi minuti ha fatto accorrere tutte le pattuglie disponibili dei militari dell'Arma che hanno circondato l'immobile. I malviventi, guardando le telecamere dell'istituto di credito, si erano così resi conto di essere oramai in trappola e viste "bruciate" tutte le vie di fuga non hanno potuto far altro che arrendersi e consegnarsi ai carabinieri.