Far west davanti all'ufficio postale, rapina all'arrivo del furgone portavalori

Scene da film nella mattinata di martedì a Riccione dove, poco prima delle 9, una banda di malviventi è entrata in azione per rapinare l'ufficio postale di via Corridoni mentre il furgone portavalori stava consegnando il denaro. I malviventi, pare almeno due, sono entrati in azione con armi di grosso calibro con le quali hanno minacciato il personale per farsi consegnare i contanti. Una volta ottenuto il malloppo, ancora da quantificare, sono fuggiti a tutta velocità mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri. Dai primi riscontri non ci sarebbero feriti e non sarebbero stati esplosi dei colpi. Al momento è in corso la caccia ai rapinatori resa ancor più difficile dalla fitta nebbia.

