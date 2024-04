Assalto ai lettini e ombrelloni aperti a metà aprile, i bagnini sorridono: "Sembrava di essere a giugno"

Temperature di circa 10 gradi oltre la media. A Rimini, come in altre parti d’Italia, il weekend appena trascorso è stato un vero e proprio antipasto dell’estate che verrà. Ombrelloni aperti sulle spiagge, molti lettini già venduti dagli stabilimenti balneari e anche prime nuotate nell’Adriatico. Sono in migliaia ad essersi riversati, rigorosamente in costume, sulle spiagge del riminese nelle giornate del 13 e 14 aprile. Quando il termometro è andato già sopra i 25 gradi. Affluenza buona di turisti, non solo dalle città limitrofe ma anche si intravedono i primi stranieri. “Era davvero estate piena, è una vera apertura d’estate, quello che normalmente accade i primi di giugno – racconta a RiminiToday Mauro Vanni, responsabile della cooperativa Bagnini di Rimini Sud e presidente del sindacato Balneari Emilia Romagna -. Abbiamo incontrato molti turisti dalle città emiliane, in molti sono arrivati da Bologna e Modena, c’è stato davvero tanto movimento, conferma che mare e spiaggia rimangono un polo di attrazione”.

Proprio in queste ore le ruspe sono al lavoro per abbattere l’ultima parte delle dune di protezione ancora presenti lungo la spiaggia di Rimini. “Una settimana, massimo 10 giorni e siamo operativi al 100% - spiega Vanni -, ora per i prossimi giorni è previsto brutto tempo, ma abbiamo vissuto un fine settimana davvero anomalo, fuori da ogni logica. Non ci illudiamo di essere già nel pieno della stagione, ma l’innalzamento delle temperature e le stagioni che si allungano sicuramente facilita il turismo balneare”.

Prime tintarelle in aprile già viste nel passato, ma la sabbia che scotta così tanto praticamente mai. “Ci sono stati negli anni ottimi mesi di aprile – ricorda Vanni -, ma a metà aprile da stare in costume proprio così non ricordo, e tantissimi giovani sono entrati in acqua a fare il bagno. Nella zona tra Bellariva e il Porto praticamente tutti gli stabilimenti sono aperti e già in grado, a chi li richiede, di fornire lettini e ombrelloni. Diverso invece nella zona di Miramare dove ancora gli alberghi estivi non sono aperti e li si vive esclusivamente di turismo balneare. Però chi era aperto ha lavorato a pieno regime, bar e ristoranti lungo la spiaggia erano tutti pieni e non si trovava posto. Nonostante le difficoltà degli italiani – prosegue Vanni -, nonostante le difficoltà economiche del momento, nessuno rinuncia a un weekend al mare”.

Per l’apertura del servizio di salvataggio sarà necessario attendere la data del 25 maggio, quando la stagione balneare aprirà ufficialmente i battenti, poi proseguirà fino al 22 settembre.