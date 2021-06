Assemblea dei Soci Ceis: bilancio approvato all'unanimità

Si è svolta sabato mattina l'assemblea dei Soci del Ceis di Rimini (Centro Educativo Italo Svizzero) per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020, che è stato approvato all’unanimità. Ad aprire l’incontro il presidente del Ceis Paolo Zaghini che ha ricordato Rodolfo Pasini, recentemente scomparso, presidente del Ceis dal 1987 al 1995 e della Fondazione Margherita Zoebeli dal 1996 al 2018. Il presidente ha poi proseguito concentrandosi sulle attività svolte e sulle problematiche in corso.

"Nell’anno della pandemia Covid-19 il Ceis è riuscito a svolgere, come tutte le scuole italiane, con grandi difficoltà le proprie attività, ma lo ha fatto al meglio, grazie all’azione e all’impegno dei suoi insegnanti e dei suoi educatori. I nostri studenti hanno potuto ‘vivere’ la scuola, svolgere i programmi, partecipare ai percorsi formativi – afferma Zaghini -. Non è stato facile, ma abbiamo la convinzione di aver fatto tutto il possibile, grazie anche al contributo dei genitori, per completare l’anno scolastico 2020/2021 nel miglior modo possibile. I due magnifici giorni di festa degli allievi che quest’anno abbiamo potuto fare - senza la presenza dei genitori per motivi dovuti alle misure anticovid - speriamo possano essere il segnale di un ritorno alla normalità della vita scolastica per il prossimo anno".

Il presidente si è poi soffermato sulla questione edilizia che riguarda il Ceis e su quanto viene contestato. “In questo anno il Ceis ha positivamente lavorato con il Comune di Rimini per risolvere l’intricata questione dei ‘presunti abusi’, una questione che viene da molto lontano”. Il Ceis tutto, insieme al presidente, come ha più volte ribadito in questo anno, “rifiuta l’accusa di aver compiuto abusi edilizi. Le capanne, le nostre aule scolastiche, sono quelle da 75 anni. Speriamo nei prossimi mesi di poter chiudere questa vicenda che ci pesa molto”.

A prendere poi la parola è stato l’assessore alla Scuola e Politiche educative Mattia Morolli, che ha sottolineato l’apporto positivo dell’azione del Ceis sull’attività didattica del mondo scolastico riminese. Zaghini si è infine soffermato sulla campagna di comunicazione, sul rinnovo del sito on-line del Ceis, sulla programmazione delle iniziative per il 75° del Ceis. Ha ribadito inoltre l’impegno del Ceis a sostegno dell’Associazione EducAid e del rinnovato lavoro comune con la Fondazione Margherita Zoebeli.

A entrare nel merito del bilancio è stato il vice-presidente Romano Filanti che ha illustrato ai Soci i dati del Bilancio 2020. Bilancio che si è chiuso in rosso per 59.000 euro, ma che il Consiglio di Amministrazione considera un risultato straordinario in un anno difficilissimo. Il fatturato è sceso, rispetto al 2019, di oltre 1.300.000 euro, attestandosi nel 2020 sui 4.250.000 euro. Sono circa 250 gli insegnanti e gli educatori in servizio, fra il Villaggio (con 300 alunni) e le scuole gestite in appalto esterne a Rimini e a Cesenatico (con altri 500 alunni).