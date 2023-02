L'assemblea dei sindaci approva il bilancio della Provincia, 34 milioni per edilizia scolastica e strade

Lunedì pomeriggio (20 febbraio) sono stati compiuti i primi due passi nell’iter di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 della Provincia di Rimini. Dopo che il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha illustrato le linee del Programma di mandato 2022/2026, il Consiglio provinciale ha adottato a maggioranza la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025; a seguire, l’assemblea dei sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini ha espresso all’unanimità parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Nella prossima seduta del Consiglio provinciale, lo schema di bilancio sarà votato per l’approvazione definitiva.

In merito al Bilancio, circa la parte entrate, il gettito previsto delle entrate proprie resta sostanzialmente in linea con il dato 2022 e sconta le difficoltà del mercato automobilistico, dal quale dipendono le due principali voci di entrata delle Province, l’imposta di trascrizione e l’addizionale sull’assicurazione dei veicoli. Alle entrate tributarie, pari a circa 30 milioni di euro, si sommano altre entrate correnti proprie per 2 milioni di euro. Di questi 32 milioni di euro, 12 la Provincia li versa allo Stato quale contributo al miglioramento dei conti pubblici. Le altre voci di spesa sono costituite dal personale per 4,6 milioni di euro; 1,2 milioni per l’energia elettrica degli istituti scolastici secondari e 1,9 milioni per il riscaldamento; 4,2 milioni sono previsti per le rate dei mutui.

Robusto il programma delle opere, che prevede nei prossimi tre anni interventi per 34 milioni di euro, equamente distribuiti tra interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici e delle strade provinciali. Si segnalano in particolare gli interventi per l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici (tra cui gli istituti Alberti e Valturio) e la sistemazione di ponti e viadotti (quali ponte Rocca Pratiffi e località Ca’ Migliore).

Il presidente ha inoltre comunicato le deleghe ai consiglieri: Daniela De Leonardis (vicepresidente) Patto per il lavoro e per il clima, Politiche per il Personale, Polizia Provinciale, Statistica. Fabrizio Piccioni Urbanistica, Piano Territoriale di Area Vasta, Transizione ecologica ed energetica. Daniele Morelli (Capogruppo), Pianificazione della rete provinciale dei servizi di trasporto e della mobilità, Valorizzazione dell’ambiente Provincia di Rimini, Rapporti con società partecipate ed enti e associazioni con funzioni riconducibili alle deleghe attribuite (Romagna Acque, A.M.R., P.M.R., Start Romagna). Barbara Di Natale Parità di genere, Discriminazioni sul lavoro. Manuela Guaitoli Bilancio e programmazione economica, Governance delle società partecipate, Pnrr, Transizione digitale Cittadinanza attiva e rapporti col volontariato. Giuliano Zamagni Programmazione della rete scolastica, Programmazione e gestione dell’edilizia scolastica, Istruzione e diritto allo studio, Formazione Professionale, Rapporti con Società partecipate ed enti e associazioni con funzioni riconducibili alle deleghe attribuite (Uni.Rimini). Alice Parma Politiche per la sanità provinciale, Politiche abitative e presidenza della Conferenza degli Enti di Aver, Politiche per il Lavoro, Sicurezza e legalità.