Assembramenti all'accensione delle luminarie, Bonaccini: "Rischiamo di nuovo l'arancione"

Continua a montare la polemica sugli assembramenti che, sabato pomeriggio, si sono registrati in città come Rimini e Riccione in occasione dell'accensione delle luminarie natalizie. Un appuntamento che ha richiamato centinaia e centinaia di persone in entrambi i casi ma, nella Perla Verde, le foto di un viale Ceccarini stracolmo senza alcun tipo di distanziamento hanno scatenato l'ira e le polemiche. Ad intervenire sulla questione è stato anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ai microfoni di 'Stasera Italia' su Rete 4. "Siamo tornati zona gialla. Significa che quei 20 giorni di zona arancione hanno pagato - ha dichiarato Bonaccini. - In qualche località della mia regione c'è però qualche via troppo affollata. Assembramenti come a Riccione rischiano di farci tornare in zona arancione io penso che una terza ondata non ce la possiamo permettere".