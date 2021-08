Assembramenti e balli proibiti: scatta la chiusura per un altro locale di Misano

Continuano i controlli nei locali in riviera, finalizzati alla verifica delle norme anti-covid. A seguito di un'attività svolta nel cuore della nottata tra venerdì e sabato dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato è stata disposta la chiusura di un locale a Misano Adriatico. Subito più che evidenti assembramenti e balli proibiti. Secondo gli investigatori erano oltre 900 i presenti, un evidente sovraffollamento che non consentiva neppure lo spostamento tra i vani. Oltre agli assembramenti è emerso anche il non utilizzo della

mascherina. Rilevate le evidenti irregolarità dal punto di vista amministrativo e della sicurezza sanitaria in relazione ai vigenti protocolli, è stata applicata la prescritta amministrativa con chiusura per cinque giorni.