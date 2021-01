Assembramenti e non utilizzo della mascherina, raffica di multe ai ragazzini

Fine settimana di duro lavoro per il personale della polizia Municipale di Bellaria che ha provveduto a far rispettare le normative per il contenimento dell'epidemia di Covid. A finire nei guai sono stati 20 ragazzini e i titolari di due pubblici esercizi. I giovanissimi, tutti tra i 15 e i 20 anni, sono stati protagonisti di vari assembramenti, del mancato rispetto del distanziamento sociale e del mancato utilizzo dei presidi obbligatori come la mascherina. L’identificazione è avvenuta a seguito di reiterate diffide effettuate dagli agenti, nel corso delle giornate precedenti, nei confronti dei ragazzi. Teatro del tutto, sempre la piazza Matteotti; gli interessati dal provvedimento saranno destinatari di una sanzione pari a 280 euro, come previsto dal vigente DPCM. Nel contesto dei medesimi controlli, sono stati anche sanzionati due pubblici esercizi, rei di non rispettare le misure anti contagio. In particolare, l’uno è risultato aperto abbondantemente dopo le ore 18.00, mentre l’altro effettuava somministrazione ai clienti all’interno del locale. Operazioni, queste ultime, che hanno anche comportato l’identificazione degli avventori dei locali. Persone che comunque non sono state sanzionate, ad eccezione di una 40enne residente a Bellaria Igea Marina, la quale ha fornito false generalità, motivo per cui è stata denunciata.