Assembramenti e norme anti-Covid, imposta la chiusura di 5 giorni alla discoteca

Chiusura imposta alla discoteca per il mancato rispetto delle norme contro il contagio da Coronavirus. Presso la discoteca “Byblos” di Misano Adriatico, i carabinieri della locale stazione, a seguito dell’ennesima richiesta d’intervento pervenuta durante la notte, hanno effettuato un servizio di controllo riscontrando la totale inottemperanza delle normative preventive in materia anti covid. Pertanto, dopo le contestazioni di rito, nella mattinata di domenica i militari hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e applicazione della misura accessoria della chiusura per 5 giorni a partire da oggi. Invece si è dimostrato regolare lo svolgimento delle partenze delle navette per le discoteche ove è stato parzialmente replicato il dispositivo di controllo attuato nella precedente serata.



