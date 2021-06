Assembramenti e tavoli con più di 4 persone: multato un locale

In considerazione dell’incremento di presenze turistiche sulla riviera, la Questura di Rimini ha ulteriormente potenziato i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid con l’impiego di ulteriori uomini e mezzi. Complessivamente sono state identificate 254 persone, rintracciate nella serata di martedì, in prossimità o all’interno di diversi pubblici esercizi, presso uno dei quali sono state riscontrate alcune violazioni delle normative anti-Coronavirus.

I controlli di polizia si sono concentrati sui locali della movida, uno dei quali è stato contravvenzionato per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e per la mancata esposizione del cartello recante la capienza massima di persone ammessa all’interno. Le sanzioni hanno riguardato l’allestimento interno dei locali, i numerosi clienti che occupavano posti a sedere in tavoli con più di quattro persone ognuno e non distanziati tra loro di almeno un metro e il comportamento complessivo dei clienti, assembrati nelle zone cassa, bar e giardino, che non ha trovato alcuna regolamentazione da parte del gestore dell'esercizio, ritrovo per giovani e giovanissimi sul lungomare Tintori. I servizi proseguiranno anche nelle prossime giornate.