Assembramenti e vendita di alcol ai minori, chiuso un locale

Chiusura per 5 giorni e diversi verbali per il mancato rispetto della normativa di contrasto al Covid. Questo l’esito dei controlli che la Polizia Locale di Rimini ha effettuato, tra il sabato sera e la domenica mattina, in diverse attività commerciali e esercizi di vicinato in centro e nella zona di Rimini sud. Insospettiti dall’intenso movimento in entrata e uscita di giovani apparentemente minorenni, gli agenti della Polizia Locale si sono appostati per diverse ore fuori da un locale di Rivazzurra. I sospetti sono aumentati quando, fuori dal locale, è uscito un adulto (risultato poi tra i titolari dell’attività) con l’evidente scopo di sentinella. Approfittando di un attimo di pausa dell’adulto gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale, trovando assembramenti e minorenni che consumavano alcolici. Quattro di loro, minorenni ma sopra i sedici anni, sono stati identificati direttamente al tavolo da loro occupato. Gli agenti hanno inoltre notificato ai titolari del locale diversi verbali per il mancato rispetto delle norme a contrasto del Covid-19, tra cui assembramento e mancato rispetto del distanziamento tra persone.