Assembramenti e violazione delle norme anti-Covid: chiuso l'Hakuna Matata

Nella giornata di mercoledì i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno notificato all'Hakuna Matata, il locale sulla spiaggia del Marano, la chiusura per 5 giorni in seguito alla violazione delle norme anti-Covid. Secondo quanto emerso, dagli accertamenti dei militari dell'Arma nella struttura sono stati documentati diversi assembramenti e, allo stesso tempo, il non utilizzo delle mascherine protettive. Oltre alla chiusura, è arrivata anche una multa da 400 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.