Assembramenti in centro storico, raffica di multe nel fine settimana

Stretta alla movida indiscriminata nel centro storico di Rimini dove, nel fine settimana, il personale della Questura ha vigilato per evitare gli assembramenti all'ora dell'aperitivo. Nonostante il freddo pungente, non è mancata la calca nei locali intorno alla Vecchia pescheria e, gli agenti, hanno elevato oltre 20 sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-covid. I controlli sono proseguiti per tutta la notte e, altre 4 persone, sono state sorprese nelle strade del centro riminese mentre chiacchieravano tranquillamente nonostante il coprifuoco. Nel corso della settimana il bilancio totale ha visto il personale della Questura identificare 1400 persone, acquisire 60 autocertificazioni, controllare oltre 50 esercizi pubblici e sanzionare 35 individui.