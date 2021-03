Assembramenti nel centro storico, i carabinieri chiudono due locali

Gli assembramenti davanti ai loro locali sono costati parecchio ai titolari di due bar del centro storico di Rimini che, oltre alla sanzione, sono stati chiusi per 5 giorni dai carabinieri. I militari dell'Arma, infatti, nell'ambito dei controlli per il rispetto del Dpcm anti-covid hanno verificato la presenza di numerose persone davanti ai bar che consumavano tranquillamente l'uno accanto all'altro. Al termine degli accertamenti, oltre alla chiusura, per i proprietari è arrivata anche la multa. Sanzioni anche per altre 17 persone che, nel corso del week end, sono stati sorpresi in giro nonostante il coprifuoco.