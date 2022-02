L'assessore Gianfreda parte per l'Ucraina: "Non basta riempire le piazze, vado ad aiutare a Leopoli"

Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini, ha annunciato la sua partenza durante le prossime ore per raggiungere l’Ucraina. Questa la spiegazione e i motivi che lo hanno spinto a questa decisione: “Partirò martedì (29 febbraio, ndr) per Leopoli. Insieme all’associazione Papa Giovanni 23, mi recherò prima al confine polacco dove si stanno ammassando i profughi e quindi nella città ucraina per vedere e capire la situazione di chi non può o non vuole scappare. Si stanno organizzando ora i primi corridoi umanitari. Ora è venuto il momento di riprendere coscienza e zaino per aiutare chi ha bisogno, facendo quel poco o quel tanto che ognuno di noi può fare. Questa è la prima guerra di chi è nato sotto la bandiera della pace e delle armi ha solo sentito dire o raccontare. Leopoli confina con Rimini, Italia”.

E aggiunge: “Questa è la guerra delle due generazioni che hanno conosciuto solo la pace. Ma questo non vuol dire stare in casa riparati nelle proprie certezze, del tanto succede molto lontano da qui. Tocca a noi, adesso. Sabato e domenica abbiamo riempito le piazze d’Italia al grido di no alla guerra, abbiamo con le lacrime agli occhi organizzato aiuti e sostegni per le famiglie ucraine, persone che conosciamo, di cui siamo amici. Nella rappresentazione del mondo, dalla pandemia in poi, la voce della comunità nazionale e internazionale è stata forte, potente, sorprendente. Quella voce è forte perché unica ed è forte perché è la somma di milioni di quelle stesse parole. Io sono solo una di quelle voci. Ho deciso in queste ore di aggiungerci gambe e mani”.