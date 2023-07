Assestamento di bilancio, previsti investimenti nel sociale, nei sistemi informatici e nel personale

È di 80 mila euro la quota di investimenti inseriti nella manovra di assestamento generale di bilancio del comune di Coriano per il 2023, di cui 41mila per la PA - Pubblica Amministrazione digitale. Un risultato importante che permetterà di finanziare, attraverso il risparmio sui mutui e, tramite la somma di 360 mila euro, dall’avanzo di amministrazione, interventi di varia natura.

Tra le misure principali finanziate per il 2023, nel sociale e servizi alla persona si segnala per il supporto agli alunni diversamente abili, il potenziamento degli educatori scolastici con circa 68 mila euro che sommati a precedenti stanziamenti hanno prodotto un investimento complessivo di 370 mila nell’anno in corso. Agli adulti portatori di handicap è indirizzato inoltre un progetto d’inserimento e integrazione nel mondo del lavoro da avviare con la collaborazione di associazioni e aziende locali attraverso un contributo nazionale di 29 mila euro. Diversi anche gli interventi legati al Pnrr con l’implementazione dei servizi informatici in vari settori per 100 mila euro e gli investimenti sulla formazione del personale dell’ente con 10 mila euro.

Sono le priorità della delibera in cui, venerdì 28 luglio, si andrà ad approvare in consiglio comunale la variazione di assestamento relativa al triennio 2023-2025 che mette a disposizione risorse per famiglie, territorio e sviluppo.Oltre a dare atto degli equilibri di bilancio, con questa manovra si assicura il pareggio economico-finanziario per la copertura della spesa corrente e degli investimenti e si registrano residui attivi sopravvenuti per maggiori incassi per complessivi 243 mila euro. Nel complesso l’approvazione del rendiconto di esercizio 2022 restituisce una fotografia del risultato di amministrazione pari a circa 14,6 milioni di euro suddivisi tra fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi.

“Portiamo in consiglio comunale, con entusiasmo e impegno nei confronti dei cittadini, una manovra di assestamento che ci consente di proseguire nell’azione programmatica manifestata al momento dell’insediamento di questa amministrazione - sottolinea il sindaco Gianluca Ugolini -. Da un’analisi attenta delle risorse acquisite e delle spese sostenute emerge un quadro positivo e soddisfacente. Penso all’attività costante degli uffici legata alla partecipazione ai bandi Pnrr, all’avvio dell’attività di recupero dell’evasione fiscale così come al potenziamento delle risorse umane che hanno permesso di mantenere il fondo di cassa in equilibrio. Un lavoro meticoloso, certificato dal revisore dei conti, e svolto in maniera puntale per cui desidero ringraziare il personale, le Posizioni Organizzative e il responsabile del settore Servizi Finanziari, Lorenzo Spataro”.