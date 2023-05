Associazione di Protezione Civili Obiettivo Terra: tutti insieme una grande forza

Sabato 20 maggio si è chiusa con eccellenti risultati la realizzazione del progetto “Tutti insieme una grande forza” presso l'Istituto Comprensivo Alberto Marvelli di Rimini. L'organizzazione dell'iniziativa, guidata dall'Associazione di Protezione Civile Obiettivo Terra ODV, ha coinvolto circa 250 giovani della terza media, che uniti agli altri 130 studenti del Circolo Didattico 6 di Rimini - che hanno già portato a termine il progetto il 22 aprile scorso - hanno portato a circa 400 l'effettivo numero dei partecipanti. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi delle Scuole Secondarie di I° grado i volontari di Protezione Civile, il loro ruolo e il loro prezioso operato di assistenza nei confronti dei cittadini. Durante la giornata conclusiva, hanno partecipato anche le associazioni ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri Italiana), VSM (Volontari Soccorso in Mare), GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), Onda 27, Gruppo Alpini di Rimini e Croce Blu Provincia di Rimini ODV.

La cultura del volontariato di Protezione Civile e delle relazioni d'aiuto che si instaurano con le popolazioni colpite da calamità assume una particolare importanza nell'ambito delle azioni di prevenzione rivolte ai giovani. L'educazione civica e i suoi valori rappresentano un'attività formativa di rilevanza per la promozione di una formazione generale di qualità. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di sensibilizzare i giovani all'educazione civica. Le metodologie adottate si sono basate sul coinvolgimento diretto dei docenti curriculari e dei volontari di protezione civile. Grazie alle lezioni e alle attività proposte, i ragazzi hanno potuto acquisire conoscenze e competenze utili per gestire situazioni di emergenza, anche attraverso simulazioni pratiche.

"Questo progetto ci permette di mostrare ai ragazzi di terza media il lavoro svolto dai volontari di Protezione Civile in seguito a eventi calamitosi, idrogeologici o incendi boschivi", dichiara Rosalinda Menga, volontaria di Obiettivo Terra. “Il nostro obiettivo è fornire ai ragazzi le nozioni di base non solo per mettersi in sicurezza in caso di evento, ma anche per aiutare gli altri.” “L'esperienza di questi giorni nel nostro territorio romagnolo, ”spiega il vice-presidente dell'associazione Obiettivo Terra Gino Taraborelli “ci fa capire quanto sia necessario che la popolazione sia preparata ad agire in caso di emergenze e a dare aiuto alle persone in difficoltà. Per questo motivo, il progetto che portiamo avanti da dieci anni risulta ancora più importante, in quanto aiuta a formare i giovani verso le azioni di solidarietà e aiuto verso il prossimo. Riteniamo che il progetto sia fondamentale per creare cittadini consapevoli e capaci di agire con rapidità ed efficacia in caso di necessità.”

L'Associazione di Protezione Civile Obiettivo Terra ODV, promotrice del progetto, desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa educativa di grande valore. Un sentito ringraziamento va agli insegnanti, ai volontari e alle associazioni coinvolte, che con dedizione e impegno hanno reso possibile il successo del progetto. L'impegno nel promuovere la cultura della protezione civile e della solidarietà verso il prossimo rappresenta un pilastro fondamentale per la costruzione di una società più sicura e resiliente. L'Associazione di Protezione Civile Obiettivo Terra ODV continuerà a svolgere il proprio lavoro con passione e determinazione, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di cittadini consapevoli e pronti a fare la differenza.