L’associazione Lav si allea al Comitato Valmarecchia. "Contrasteremo il nuovo allevamento dei polli"

L’associazione Lav, nata nel 1977 per l'affermazione dei diritti animali, ha deciso di sostenere con forza il Comitato Valmarecchia per contrastare l’apertura del nuovo allevamento di polli Fileni a Maiolo. La preoccupazione su questa apertura è tanta, come mostrato dalle proteste di cittadini e associazioni di categoria, nonché dall’interrogazione regionale Emilia-Romagna. Il caso è arrivato anche alla Camera dove mercoledì (1 marzo) il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida è intervenuto “dando risposte evasive che nulla aggiungono alla narrazione e alle soluzioni alternative, al di là del come dovrebbe essere in virtù di una promessa di futura vigilanza”, dice Lav.

Un allevamento industriale ha enormi impatti non solo in termini di emissioni di gas climalteranti e inquinanti, come l’ammoniaca, di stravolgimento dell’ecosistema e del territorio circostante, ma anche sulle centinaia di migliaia di animali coinvolti. “È necessario che il sistema alimentare divenga tema centrale della discussione politica e della consapevolezza dei singoli, e con esso la necessità di traghettare produzioni e consumi verso l’alternativa vegetale – dichiara Lorenza Bianchi, responsabile Area Animali negli allevamenti di Lav –. Gli animali rinchiusi negli allevamenti, ammassati, senza possibilità di vivere rispettando le proprie esigenze, sono ovunque. La loro salute e la loro tutela riguardano tutti noi, sempre, non solo quando un nuovo allevamento viene costruito di fronte alle nostre abitazioni. Ecco perché Lav, che da anni si batte per la libertà degli animali, ha deciso di supportare il Comitato Valmarecchia”.