L'associazione Pittori romagnoli dona dei quadri alla Prefettura

La sede della Prefettura di Rimini si riveste di maggiore bellezza, ospitando tele di numerosi pittori dell’associazione artisti romagnoli che hanno fatto dono di alcune loro opere, delle quali il presidente Giorgio Grossi ha avuto modo di illustrare al prefetto soggetti e modalità di esecuzione.

Il prefetto Giuseppe Forlenza ha particolarmente apprezzato l’impegno e la volontà degli artisti che hanno deciso di arricchire il patrimonio artistico di Palazzo Massani ove, peraltro, una sala riunioni è dedicata proprio ad un pittore (Fernando Gualtieri).

Nell’esprimere il personale compiacimento, il prefetto ringrazia “per il dono che giunge particolarmente gradito in quanto proveniente da artisti del territorio a conferma dell’estro, della versatilità e della generosità di questa terra, anche nell’arte, che non possono non trovare accoglienza anche nelle sedi istituzionali”.