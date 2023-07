L'associazione Quartiere 5: "La Ztl a Viserba va bene, ma stop all'invasione di mezzi non autorizzati"

L'associazione Quartiere 5 (AQ5) interviene sulla polemica Ztl di Viserba. "La zona a traffico limitato di Viserba ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti, rendere la zona più vivibile e attrattiva per i turisti. Tuttavia, la Ztl suscita diverse polemiche, soprattutto tra gli operatori turistici del lungomare che si sono lamentati del fatto che ha reso più difficile raggiungere le proprie attività commerciali anche in relazione ai pochi parcheggi, quelli che ci sono lontani dal lungomare. La Ztl dovrebbe contribuire a ridurre il traffico, l'inquinamento atmosferico, oltre alla immagine della frazione, migliorare la sicurezza stradale, rendere la zona più pedonale e ciclabile in un clima sereno, invece assistiamo a una invasione dei mezzi senza autorizzazione".

AQ5 invita il Comune di Rimini a mantenere la Ztl e a potenziarla, con l'obiettivo di rendere Viserba un quartiere più vivibile e sostenibile. In particolare, AQ5 chiede al Comune di: "Ztl Estiva 24 ore su 24, fuori stagione Ztl solo nei weekend giorni di festa; promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto, trenini elettrici non diesel inquinanti, biciclette e autobus; realizzare un sistema di parcheggi a pagamento con navetta in modo da disincentivare l'uso dell'auto".

E ancora: "Sarebbe importante per la sicurezza rispettare il codice della strada di 20 km/h da parte degli utenti autorizzati al passaggio. Soste consentite negli appositi spazi nei tempi indicati, soprattutto più controllo da parte delle forze dell’ordine oltre le telecamere già istallate AQ5 ritiene che queste misure siano necessarie per rendere la Ztl un successo e per migliorare la qualità della vita dei residenti di Viserba. Esposizione del permesso di transito in auto come in accade in centro storico".