Un Natale speciale per tre associazioni del territorio, la banca fa un dono di 120 mila euro

Giovedì (29 dicembre) a Palazzo Ghetti, sede generale di Banca Malatestiana, si è tenuto l’atto conclusivo del progetto “Natale Insieme Solidale”, l’iniziativa attraverso la quale la Banca sostiene le associazioni del territorio, affiancandole nella realizzazione di progetti di utilità sociale, solidarietà e sostenibilità ambientale. La cerimonia di premiazione ha visto la presidente della Banca Enrica Cavalli e il direttore generale Paolo Lisi consegnare gli assegni premio ai referenti delle tre associazioni vincitrici, i cui progetti sono stati selezionati grazie al prezioso contributo dei soci della Banca: tramite votazione on line, dall’8 al 24 dicembre, i soci hanno espresso la loro preferenza rispetto ai nove progetti finalisti e decretato così i vincitori della 4^ edizione dell’iniziativa solidale.

“Viviamo in un territorio dove l’associazionismo e il volontariato sono molto sentiti e il bando ne è la dimostrazione: anche quest’anno le domande pervenute sono state numerose e ad ogni edizione diventa sempre più faticoso selezionare i progetti finalisti - ha dichiarato la presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli -. Siamo davvero orgogliosi di sostenere queste realtà che nascono dalla grande sensibilità collettiva e dall’impegno di tantissime persone che si adoperano in modo ammirevole per farle crescere, restituendo un grande valore al territorio”.

L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con il progetto “Cibo in rete – SprecOFF”, l’associazione ND NoiDonne APS con il progetto “Impariamo insieme e Sorrido Libero APS con il progetto “Regalaci un sorriso”, sono i vincitori di “Natale Insieme Solidale 2022 “ e si sono aggiudicati il premio di 40mila euro ciascuno: somma che renderà possibile la realizzazione del progetto presentato.

Le iniziative solidali vincitrici toccano ambiti diversi e manifestano esigenze differenti: si va dalla richiesta di un mezzo refrigerato destinato al recupero di cibo da supermercati, forni e mense; alla volontà di fornire supporto di vario tipo (mediazione culturale, banco alimentare, banco farmaceutico, aiuto sanitario, corso di alfabetizzazione e centro ludico) a donne con o senza figli in stato di difficoltà e/o vittime di violenza; al sostegno concreto e morale a famiglie, anziani e categorie fragili attraverso mercati solidali, incontri e attività ricreative da condurre presso il Parco degli Artisti di Rimini.

Banca Malatestiana promuove e dimostra costantemente la sua attenzione al tema della solidarietà: in sole quattro edizioni di “Natale insieme Solidale“ ha devoluto alla comunità locale quasi 500mila euro per la realizzazione di 13 importanti progetti a beneficio di tutti.

“Le persone e la comunità meritano impegno e attenzione: questa profonda consapevolezza ci porta ad essere particolarmente attenti alle loro esigenze. Ci impegniamo quotidianamente sul territorio, coerenti con la nostra natura di banca cooperativa e mutualistica che ci ha sempre reso “differenti”– dichiara il Direttore Generale Paolo Lisi – ci congratuliamo con le Associazioni vincitrici per il risultato raggiunto e ci auguriamo di vedere presto realizzati tutti i progetti”.