La Fondazione Simoncelli in prima linea per aiutare la Comunità di Montetauro

Parteciperà anche la Fondazione Simoncelli, l'associazione che porta avanti la memoria del grande pilota di Coriano, all'asta benefica di I love live la onlus che punta ad acquistare un nuovo pulmino per la Comunità di Montetauro che sostiene ragazzi con disabilità. Il progetto benefico vede già diversi calciatori e atleti aderire all’iniziativa (Marco Carnesecchi, Massimo Mezzini, Tatsuki Suzuki, Lorenzo De Silvestri, oltre all’ex portiere Gianluca Pagliuca) donando le loro memorabilia che saranno battute su eBay nell’account “onluslive” fino al 7 marzo. A queste va ad aggiungersi, grazie a Paolo Simoncelli e Kate Fretti, il quadro autografato realizzato da “La Vena del legno” di Pedrengo. La somma raccolta verrà poi integrata dalla stessa Fondazione Simoncelli per sostenere l’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per la Comunità che svolge, oramai dal lontano 1972, un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori ed adulti portatori di handicap, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, nonché di ragazze madri ed immigrati.